Feminino: Sporting vence Racing Power no fecho da segunda volta
Telma Encarnação marcou o golo que valeu a vitória e foi expulsa
O Sporting fechou a segunda volta do campeonato feminino com um triunfo suado na visita ao Racing Power, por 3-2, este domingo.
Érica Cancelinha adiantou as leoas aos 29 minutos, mas a equipa da casa completou a reviravolta graças a um golo de Ana Nogueira (31m) e a um autogolo de Beatriz Fonseca (36m).
Em tempo de descontos da primeira parte, Brittany Raphino (45+9m) restabeleceu a igualdade no marcador.
Já aos 65 minutos, Telma Encarnação marcou o golo que valeu a vitória ao Sporting. A avançada madeirense viria a ser expulsa a dez minutos do final da partida, após um desentendimento com Pamela González, que também viu o cartão vermelho.
O Sporting é segundo classificado da Liga feminina, com 18 pontos, a cinco do líder Benfica. O Racing Power ocupa o sexto lugar, com dez pontos, ao fim de nove jornadas.