Este sábado, o Sporting recebeu e goleou o Albergaria, por 8-0, na nona jornada da liga de futebol feminino.

Ao intervalo, as leoas já venciam por quatro, com golos de Cláudia Neto (5m), Maísa Correia (13m e 20m) e Ana Capeta (30m).

Na segunda parte, o ímpeto das comandadas de Micael Sequeira manteve-se. Ana Capeta voltou a marcar e fez um hat-trick, com golos aos 59 e 64 minutos. Brittany Raphino (83m) e Miri O'Donnell (87m) selaram o resultado.

Com este resultado, o Sporting está em terceiro lugar, com 21 pontos, a seis do líder Benfica, mas com menos um jogo. O Albergaria apenas sentiu o sabor da derrota e está em 11.º e penúltimo lugar.