Este domingo, na estreia de Micael Sequeira, a equipa feminina do Sporting bateu o Damaiense, por 1-0.

Depois de uma primeira parte sem golos, as leoas conseguiram garantir os três pontos ao cair do pano, aos 89 minutos, com Telma Encarnação a ser feliz na marca da grande penalidade.

Com este resultado, o Sporting está em terceiro lugar, com 12 pontos. O Damaiense está em oitavo, com apenas quatro.

Por outro lado, no outro jogo da tarde, o Sp. Braga empatou na visita ao terreno do Racing Power.

Sem golos ao longo dos 90 minutos, o Sp. Braga tem 16 pontos e deixou o Benfica fugir na classificação, colocando as águias isoladas na liderança, com mais dois pontos. O Racing Power está em sexto, com sete.