A central Sofia Silva, que jogou nas últimas quatro épocas no Sporting de Braga, foi apresentada nesta quarta-feira, como reforço para a equipa de futebol feminino do Sporting, onde espera «crescer enquanto jogador».

«Estou muito feliz por estar aqui. Foi uma oportunidade que surgiu e claro que aceitei porque gosto muito do projeto, sempre foi uma equipa que gostei de ver jogar e decidi vir também porque penso que me vai permitir crescer enquanto jogadora», referiu a jovem jogadora, de 19 anos, à chegada ao 'clube do leão'.