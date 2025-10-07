Futebol Feminino
Há 18 min
Futebol feminino: Sporting vence e tem um pé e meio na Taça Europa
Madison Haugen, Carolina Santiago e Flor Bonsegundo marcam os golos das leoas frente ao Rosengard
DIM
Madison Haugen, Carolina Santiago e Flor Bonsegundo marcam os golos das leoas frente ao Rosengard
DIM
O Sporting recebeu e venceu o Rosengard, por 3-0, no encontro da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Taça Europa feminina.
Em Alcochete, o encontro arrancou com dez minutos de atraso, devido a uma falha de eletricidade, e as leoas mostraram ao que vinham, desde cedo. Depois de algumas oportunidades desperdiçadas, Madison Haugen deu vantagem ao Sporting, com um pontapé de meia-distância indefensável para a guarda-redes.
Assista aqui ao golaço de Madison Haugen:
Já no segundo tempo, Carolina Santiago (60 minutos) e Flor Bonsegundo (90+5 minutos) carimbaram um triunfo mais confortável para o Sporting, que tem assim um pé e meio na fase de liga da Taça Europa.
A segunda mão discute-se no próximo dia 15 de outubro, em Malmö.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS