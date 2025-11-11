A equipa feminina do Sporting defronta esta quarta-feira as escocesas do Glasgow City, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa e Micael Sequeira fala numa «motivação muito grande» do grupo para chegar aos «quartos», apesar das leoas estarem numa série de quatro jogos sem vitórias.

«O estado de espírito e a energia são muito positivos, estamos com muita confiança. Não conseguimos ter os resultados que pretendíamos, mas serviu de aprendizagem para crescermos. É um processo de construção de uma equipa praticamente nova e é difícil, às vezes, alcançar a estabilidade que todos desejamos», destacou o treinador em conferência de imprensa.

Depois do empate com o Rosengard (2-2), na segunda mão da segunda eliminatória desta competição, as leoas empataram com o Rio Ave (1-1) para a Taça da Liga, perderam com o Torreense (2-3) para o campeonato e voltaram a empatar com o Sp. Braga (1-1), também no campeonato.

«Afetou-nos no momento que deveria afetar e agora estamos focados no que vem aí. O passado já faz parte do passado e o importante é o presente e o futuro. Temos a noção de que, no futebol, isto é normal. Estamos a construir o nosso modelo para muita gente nova. Acreditamos que amanhã pode ser o virar da página», acrescentou o treinador.

Quanto ao adversário, Micael Sequeira considera tratar-se de «uma equipa que está num bom momento», mas o objetivo é a vitória. «Tem dez vitórias e apenas um empate na competição interna, é líder destacado. É uma equipa forte e moralizada, mas o futebol é o momento e o dia. As jogadoras têm de estar confiantes amanhã», destacou ainda Micael Sequeira.

Anna Wellmann: «Foi muito bom poder estrear com estas cores»

Anna Wellmann também fez a antevisão ao encontro, garantindo que os recentes resultados não afetaram a confiança da equipa.

«Podemos não estar numa boa fase fruto dos últimos jogos, mas estamos bastante confiantes nos treinos. Nesse sentido, estamos confiantes para o jogo com o Glasgow City FC. É um jogo à noite e uma grande oportunidade para demonstrarmos a nossa qualidade», referiu.

A jogadora alemã estreou-se pelo Sporting no último fim-de-semana, no empate com o Sp. Braga, depois de ter recuperado de uma lesão. «Foi muito bom voltar aos relvados, jogar com as minhas colegas e por me poder estrear com estas cores. Infelizmente, não foi o resultado que queríamos, mas foi um passo na direção certa», comentou.

A jogadora de 30 anos falou ainda sobre as impressões do Sporting ao fim dos primeiros meses em Portugal. «É um clube muito familiar, sinto o espírito sportinguista. Fui a Alvalade e o ambiente é muito bom. A energia no clube é muito boa», destacou ainda.