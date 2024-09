Esta segunda-feira há dérbi no Estádio de Alvalade onde a equipa feminina do Sporting vai receber o Benfica. Na antevisão do grande jogo da 4.ª jornada da liga feminina, Mariana Cabral falou num «jogo especial», mas lembrou que vale «os mesmos três pontos como todos os outros».

«É um jogo especial, porque é um dérbi, mas, ao mesmo tempo, vale três pontos como todos os outros. É importante termos essa noção, porque na época passada ganhámos os dois jogos ao Benfica na Liga e depois não fomos campeãs», lembrou a técnica leonina, em conferência de imprensa, em Alcochete.

«Ainda por cima», as leoas jogam no palco principal do clube, o Estádio José Alvalade, e querem «dar uma alegria aos adeptos», após a eliminação na Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid, na segunda ronda de apuramento para a fase de grupos.

No futebol, «o momento importa muito», admitiu a treinadora, mas o Benfica vive um período semelhante, após também ter sido eliminado pelas suecas do Hammarby, pelo que ambas querem «dar uma resposta» imediata à contrariedade.

«As duas equipas estão um bocadinho chateadas porque foram eliminadas da Liga dos Campeões, o que ninguém queria. E vamos tentar que sejamos nós as mais chateadas para termos essa vantagem em campo e ganharmos o jogo», assumiu.

As duas equipas, de resto, já se defrontaram no início da época, para a Supertaça, num encontro em que o triunfo sorriu ao Sporting, por 2-1.

Também por isso, embora já não existam «segredos» entre ambas, existem «ligeiras diferenças» entre «o que fazem hoje e o que faziam há um mês e tal», mas é o que as aproxima que proporcionará um bom espetáculo.

«Tenho a certeza que o Benfica entrará como nós, com muita vontade de dar uma boa resposta depois de uma derrota e já demonstraram que vão sempre até ao fim, têm muita vontade e certamente será um excelente espetáculo», comentou a treinadora.

Ana Borges:

Antes da treinadora, também a capitã Ana Borges lembrou que na época passada as leoas conquistaram «os pontos todos» frente ao Benfica, mas não alcançaram o título e que a equipa vem de «uma semana complicada» após a eliminação na Champions, mas garantiu que «tudo isso vai ficar de lado» quando entrar em campo.

«Os jogos com o Benfica são sempre uma questão de detalhes e de cometer menos erros, entre duas equipas que praticam bom futebol e vão querer entrar para conquistar os três pontos e limpar a última imagem. Sabemos o que temos de fazer em nossa casa e queremos dar esta alegria aos nossos adeptos», apontou a lateral-direita.

A equipa orientada por Mariana Cabral segue em terceiro lugar no campeonato, com seis pontos conquistados em dois jogos, menos três do que Sp. Braga e Benfica, que têm mais um jogo disputado.

O dérbi tem início marcado para as 19h45 desta segunda-feira e vai contar com a arbitragem de Sandra Bastos (AF Aveiro).