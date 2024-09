O Sporting recebe o Real Madrid, esta quinta-feira, na primeira mão da ronda de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino.

Em conferência de imprensa, Mariana Cabral destacou a qualidade do adversário e mostrou-se muito satisfeita por ver as leoas no meio de «clubes tão grandes», nesta fase da competição.

«É ótimo ouvir o nome do Sporting no meio de clubes tão grandes. Merecíamos estar aqui, acho que demonstrámos isso na primeira ronda e depois é uma questão de sorteio. Todas as equipas são muito boas, nós também», referiu.

«Sabemos que é um desafio difícil para nós. O Real Madrid está num patamar diferente do nosso, numa liga profissional e com outras condições, mas nós temos muita vontade, coração, pernas e cabeça também», acrescentou a treinadora do Sporting.

Além de Mariana Cabral, também Brenda Pérez abordou o encontro contra a formação espanhola e admitiu que chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina é um dos objetivos de todo o grupo para a temporada.

«Estar na Liga dos Campeões Feminina era um objetivo que já tínhamos há bastante tempo. Quando começámos a temporada, traçámos alguns objetivos: o primeiro era a Supertaça e ganhámos, depois era passar a primeira ronda da Champions e conseguimos. Agora queremos estar na fase de grupos», afirmou a jogadora espanhola.

«Sabemos da qualidade do Real Madrid e da dimensão do clube, mas estamos cientes do que somos capazes. Podemos competir contra quem quer que seja e vamos demonstrar isso», acrescentou Brenda Pérez.

O jogo entre Sporting e Real Madrid está marcado para esta quinta-feira, às 16h, no Estádio Aurélio Pereira.