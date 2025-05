Tal como avançado na imprensa nacional, Diana Silva sai do Sporting no final desta temporada. Agora é oficial, com o anúncio nas redes sociais do clube.

O Sporting escreveu apenas «Obrigado» e fez referência aos títulos ganhos pela avançada no clube, no total de dez. Aos 29 anos, a imprensa nacional garante que Diana Silva vai assinar pelo Benfica após oito épocas no rival Sporting.

«Foi no Sporting que iniciei o meu percurso como profissional e onde alcancei uma grande parte das conquistas que tenho na bagagem. Estes últimos tempos foram de muita incerteza daquilo que seria o futuro e de muita introspeção, mas terminada a época chegou mesmo o momento de seguir outro caminho», escreveu a avançada nas redes sociais.



«Posso dizer que, enquanto estive, estive mesmo. Dei tudo o que tinha para dar e o meu maior objetivo foi sempre que a equipa tivesse sucesso. Nem sempre foi fácil mas fui muitas vezes feliz e é um orgulho imenso olhar para trás e ver os frutos que isso deu ao longo de oito anos», continuou.

Diana Silva quis deixar agradecimento às ex-colegas e também aos adeptos do clube de Alvalade, dizendo que espera ter deixado «uma marca positiva» no Sporting.

Com 114 internacionalizações e 24 golos, é uma das principais jogadoras da Seleção Nacional. Diana Silva participou em 14 golos nos 28 encontros que jogou esta temporada.