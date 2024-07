O Sporting contratou Telma Encarnação ao Marítimo.

A jogadora de 22 anos assinou contrato até 2027 com o emblema verde e branco.

Embora os leões não tenham divulgado os detalhes do negócio, o Maisfutebol já tinha noticiado que o negócio fez-se por 180 mil euros e os madeirenses asseguraram ainda uma pequena parte do passe da internacional portuguesa. O Benfica também manifestou interesse em Telma Encarnação recentemente, mas o Sporting ganhou a corrida.

«Estava há muitos na Madeira, com muitas oportunidades para sair, mas o Sporting apareceu no momento certo. É um desafio muito grande porque é um clube grande, é muito diferente do Marítimo e aqui os objetivos também são diferentes, mas estou pronta para isso», começou por dizer a avançada aos meios de comunicação do clube de Alvalade, antes de destacar o exemplo de Cristiano Ronaldo.

«Jogar no Sporting é a realização de um sonho. Estou a seguir o exemplo do Cristiano Ronaldo e, para mim, é um orgulho enorme», vincou.

Natural de Câmara de Lobos, Telma Encarnação começou a jogar na ADRC Os Xavelhas, antes de mudar-se para o Marítimo. Em 117 jogos pelos verde-rubros, distribuídos por seis temporadas, marcou 84 golos. Na seleção, já marcou em sete ocasiões, somando 37 jogos.

[em atualização]