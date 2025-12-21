O dérbi da oitava jornada do Campeonato Nacional feminino terminou com uma igualdade a um golo. O Benfica adiantou-se na primeira parte por Raysle e esteve quase sempre por cima do encontro, mas o ataque perdulário das encarnadas deu o ânimo suficiente para Carolina Santiago conquistar uma grande penalidade perto do fim e Telma Encarnação empatar o jogo.

No último jogo de futebol em Alvalade antes do Natal, foi o Benfica que entrou melhor na partida.

Catarina Amado na ala direita serviu o primeiro aviso a Lúcia Alves, mas o remate da jogadora do Benfica acertou em cheio na colega Raysla. No entanto, pouco depois, as águias conseguiram mesmo chegar ao golo.

Um erro clamoroso de Beatriz Fonseca que, na tentativa de passar à guarda-redes Wellmann, colocou a bola em Gasper. A jogadora do Benfica não vacilou na cara da guardiã leonina e abriu o marcador. Mas, a árbitra da partida anulou prontamente o golo por posição irregular, decisão corroborada pelo VAR, pouco depois.

As encarnadas estavam por cima e depois de Chandra Davidson cabecear à barra, o Benfica voltou a faturar, desta vez a valer. Grande cruzamento de Catarina Amado a encontrar Nicole Raysla completamente sozinha ao segundo poste, e a avançada cabeceou para o fundo das redes.

Chandra Davidson, antiga jogadora do Sporting, voltou a tentar a sorte, mas Wellmann mostrou-se em bom plano e conseguiu impedir novo golo encarnado com uma defesa de recurso.

O Sporting respondeu quase sempre por Telma Encarnação. A avançada madeirense tentou várias vezes de meia distância, mas Thaís Lima conseguiu sempre travar as intenções da jogadora do Sporting.

No segundo tempo, o Sporting esteve muito perto do golo, mas Carla Armengol não conseguiu dar o melhor seguimento a um excelente cruzamento de Jeneva. Wellmann apresentou-se em bom plano e conseguiu travar várias tentativas do Benfica que se seguiram, nomeadamente de Chandra Davidson e de Raysla.

Quando tudo apontava para o triunfo encarnado, Carolina Santiago que tinha entrado há escassos minutos, conquistou uma grande penalidade em cima do minuto noventa após ter sido rasteirada por Catarina Amado.

Telma Encarnação assumiu a marcação da grande penalidade e não vacilou. Bola para o lado direito, Thaís Lima para o lado esquerdo. Logo a seguir, a avançada dos leões teve uma oportunidade soberana para a completar a reviravolta no marcador, mas o remate saiu ao lado da baliza de Thaís Lima.

No final, tudo empatado entre leoas e águias, um resultado que mantém o Benfica na liderança do Campeonato Nacional, a cinco pontos do Sporting, no segundo lugar.