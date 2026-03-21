Rita Fontemanha vai terminar a carreira no final da temporada 2025/26, anunciou a própria num vídeo divulgado pelo Sporting. A média, que representa as «leoas» desde 2016/17, despede-se dos relvados após um percurso de mais de 20 anos, marcado por passagens por Colégio dos Carvalhos, Salgueiros, Boavista e At. Madrid, além de duas internacionalizações por Portugal.

«Há sonhos que começam muito antes de nós percebermos que são sonhos. O meu começou há mais de 20 anos», recordou, numa mensagem emotiva, onde destacou o papel de todos os clubes na sua formação pessoal e profissional.

Sobre a etapa em Alvalade, não deixou dúvidas ao que sente sobre o clube leonino.

«Cheguei a casa. Dez anos a viver experiências, vitórias e sensações que não sei explicar. [...] O Sporting é e sempre será sinónimo de casa e não há sítio em nenhum mundo onde eu preferisse terminar a minha carreira do que no Sporting», acrescentou.

Na despedida, Fontemanha sublinhou que «o futebol nunca foi só sobre futebol, foi e sempre será sobre pessoas», agradecendo a colegas, treinadores, adeptos e família. Ao comunicar a decisão às colegas e restante equipa técnica, deixou um último pedido para o que falta da temporada.

«Vocês foram a melhor parte. Neste último mês e meio, vamos desfrutar disto juntas», concluiu.

Esta temporada, Rita Fontemanha marcou um golo em seis jogos realizados pelo Sporting.