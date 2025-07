Mais um reforço para o treinador Micael Sequeira. O Sporting contratou Carla Armengol para a equipa principal feminina de futebol.

A avançada espanhola de 27 anos chega ao emblema de Alvalade proveniente do Bétis, da primeira divisão. Já representou Barcelona, Sevilha e Alavés. Soma 136 jogos na Liga espanhola.

Carla Armengol tem agora a sua primeira experiência fora do seu país. Aos adeptos leoninos, apresenta-se:

«Uma jogadora polivalente que pode actuar tanto em zonas mais laterais como mais no meio. Sou rápida, com finta e boa a ler os espaços. Prometo trabalho, persistência e dar tudo de mim em cada treino e jogo. Quero ajudar a equipa a tentar conseguir os objectivos», frisou aos meios de comunicação do Sporting.

«Chegar aqui motiva qualquer pessoa e tenho muita vontade de conhecer as minhas companheiras e dar início aos treinos e, principalmente, aos jogos», acrescentou.