O Sporting foi eliminado da Taça da Europa feminina. Telma Encarnação, com um golo de «bicicleta», ainda deu esperanças à formação leonina. Porém, a equipa portuguesa caiu nas grandes penalidades.

Na visita ao Hammarby, da Suécia, o Sporting precisava, pelo menos, de vencer por um golo para não ser eliminado nos 90 minutos. Isto porque, na primeira mão dos «quartos», as leoas perderam em Lisboa por 1-0.

Pois bem, o golo lá surgiu. E chegou com estilo. Telma Encarnação, avançada internacional portuguesa, atirou de «bicicleta» para o golo que deu esperanças ao Sporting (70m).

O jogo foi, portanto, para prolongamento. Ainda assim, as redes não abanaram no tempo extra. Tudo foi, assim, decidido nas grandes penalidades. Mackenzie Cherr, defesa norte-americana do Sporting, foi a única a não converter o penálti.

Com isto, o Hammarby venceu na decisão dos 11 metros (5-4) e avançou para as «meias» da Taça da Europa. O Sporting, por sua vez, despede-se da competição.