A internacional portuguesa, Joana Marchão, renovou pelo Servette por mais duas temporadas, ficando ligada ao campeão suíço até 2027.

A lateral esquerdo, de 28 anos, cumpre a segunda época no emblema helvético, aonde chegou proveniente do Parma. Em Portugal, jogou no U. Tomar, no Ouriense e no Sporting, depois de ter cumprido a formação no Sport Abrantes e Benfica.

Na temporada passada, Joana Marchão ajudou o Servette a conquistar a Liga e a Taça da Suíça, tendo apontado dois golos em 20 jogos. Este ano, também já marcou por duas vezes, mas em 16 partidas.

Por 51 vezes internacional portuguesa, a defesa integra a convocatória do selecionador nacional, Francisco Neto, para os jogos com a Inglaterra e a Bélgica, a contar para o Grupo A3 da Liga das Nações.