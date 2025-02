A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta terça-feira, que a Supertaça e a Taça da Liga femininas vão sofrer uma reestruturação a partir de 2025/26.

As alterações fazem com que a Supertaça seja discutida num só jogo, em vez da atual «final four», com meias-finais, um jogo de atribuição para o terceiro e quarto lugares e a final.

Já a Taça da Liga passa a ter apenas dez clubes a participar e todos da primeira divisão, contrariamente aos 12 clubes que integram a competição neste momento. Cada série terá cinco equipas e uma delas vai «folgar» em cada jornada, para permitir ajustar o calendário das equipas que participam nas competições europeias.

Na atual temporada, cada equipa realiza 25 jogos, pelo menos, sendo que a partir de 2025/26, o mínimo será de 23 jogos, tendo em conta os novos modelos competitivos.