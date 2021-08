O treinador-adjunto de futebol feminino do Benfica Tiago Carmo não vê favoritos no dérbi frente ao Sporting, mas destaca a «ambição brutal» que existe entre as jogadoras das «águias».

«Todas as equipas querem jogar finais como esta. É um dérbi, um jogo de 50/50, em que não há favoritismos. As atletas demonstram uma ambição brutal para levar esta final de vencida», disse Tiago Carmo na antevisão ao jogo da Supertaça.

O Benfica já conta com dois jogos oficiais nesta temporada, mas o adjunto dos «encarnados» acredita que o maior ritmo de jogo não dá vantagem à sua equipa.

«Num jogo desta dimensão, mesmo com mais competitividade, penso que não fará diferença, essencialmente porque estamos a falar de duas boas equipas, que querem ganhar o primeiro troféu oficial em Portugal. O facto de termos mais dois jogos de competição do que o Sporting não influencia em nada o favoritismo para nós», afirmou.

Tiago Carmo vê a equipa com muita motivação para defrontar o Sporting e garante que o foco da preparação não é o adversário.

«Mais do que nos focarmos com pormenores do adversário, nós focamo-nos em jogar à Benfica. Esse é o nosso principal foco e a nossa principal mensagem para o plantel. A nossa preparação resume-se em jogar à Benfica», disse o adjunto de Filipa Patão.

A capitã das «águias», Sílvia Rebelo, assume que os títulos conquistados aumentaram a responsabilidade e a motivação das jogadoras da Luz.

«Jogar no Benfica já é uma grande motivação e responsabilidade. Ao ganharmos títulos, a responsabilidade e a motivação aumentam, pois sabemos que os nossos adeptos querem sempre mais. É isso que nos motiva a estar todos os dias a trabalhar e a evoluir», disse Sílvia Rebelo.

Com o público de volta aos estádios, a capitão dos «encarnados» assume haver um fator extra de motivação, tendo o objetivo de oferecer o triunfo aos adeptos benfiquistas.

«Estávamos ansiosas de ter os nossos adeptos na bancada. Sentimos sempre o apoio deles, mas poder olhar para eles na bancada é, sem dúvida, algo que nos motiva ainda mais. Queremos brindá-los com uma grande exibição e uma vitória», afirmou a jogadora do clube da Luz.

Sílvia Rebelo descarta qualquer pressão nas vésperas da partida, considerando que as jogadoras do Benfica são «privilegiadas».

«Quem está no Benfica tem de andar habituado a estes marcos. Pressão é famílias que não têm nada para comer. Nós somos umas privilegiadas por estar aqui e por ter estas condições. Só temos de fazer aquilo que mais gostamos», disse a atleta de 32 anos.

O Benfica, campeão nacional de futebol feminino, vai defrontar o Sporting na Supertaça, jogo de abertura da época desportiva. O encontro está marcado para sábado, no Estádio do Restelo, em Lisboa.