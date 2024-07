O Estádio do Restelo, em Belém, vai acolher a final da Supertaça feminina, marcada para as 20h45 de 23 de agosto.

Antes do jogo decisivo, jogam-se as meias-finais, com o Benfica a receber o Damaiense, a 17 de agosto (15h30), e o Racing Power a defrontar o Sporting, no mesmo dia, mas às 17h30.

Os dois vencedores disputam depois o título, a 23 de agosto (20h45), já depois dos dois vencidos definirem o terceiro lugar, num jogo que está marcado para as 11h00, também no Estádio do Restelo.