À terceira edição da Taça da Liga Feminina, o Sp. Braga acabou com o domínio do Benfica e conquistou o troféu que faltava ao futebol feminino das arsenalistas.

Diante das águias, o jogo foi decidido nos penáltis, onde as arsenalistas foram mais fortes, com a guarda-redes Patrícia Morais a defender dois penáltis e a ser decisiva.

Na primeira parte em que o Benfica teve mais posse de bola, a melhor oportunidade pertenceu ao Sp. Braga quando Anoukk Dekker cabeceou à trave, perto da meia-hora de jogo.

No segundo tempo manteve-se a toada, com as águias sempre mais perto da área arsenalista, mas as ocasiões de golo rarearam, tanto junto de uma baliza como da outra.

O jogo seguiu depois para prolongamento, onde voltou a ser o Sp. Braga a estar mais perto do golo, aos 117 minutos, quando Christy Ucheibe cortou em cima da linha um cabeceamento de Vanessa Marques.

Nos penáltis, porém, a equipa bracarense foi mais forte e confirmou a primeira conquista desta prova, depois de o Benfica ter vencido as duas primeiras edições.

Rui Costa e António Salvador, presidentes de Benfica e Sp. Braga, respetivamente, estiveram presentes na bancada do Estádio Marcolino de Castro a assistir à final.