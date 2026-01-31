Taça da Liga feminina: Benfica, Sporting e Torreense nas meias-finais
Trio junta-se ao já apurado Valadares Gaia na fase a eliminar da prova
Trio junta-se ao já apurado Valadares Gaia na fase a eliminar da prova
O Benfica, detentor da Taça da Liga feminina de futebol, o Sporting e o Torreense qualificaram-se para as meias-finais da prova, juntando-se ao já apurado Valadares Gaia.
Na ronda que fechou a fase de grupos da competição, as encarnadas estavam obrigadas a ganhar para dependerem apenas de si, na receção ao já apurado Valadares. E conseguiram-no, por 1-0, graças a um tento da dinamarquesa Caroline Moller, apontado na primeira parte, aos 21 minutos.
Com este triunfo, o Benfica, que ganhou cinco das seis edições da prova - só falhou em 2021/22, época em que triunfou o Sp. Braga -, venceu o Grupo A, com os mesmos nove pontos do seu adversário deste sábado, mas com vantagem no confronto direto.
De fora ficou o Sp. Braga, de nada lhe valendo o triunfo por 4-1 conseguido no terreno do rival Vitória, com um bis de Carolina Rocha e tentos de Maria Alagoa e da islandesa Ásdias Halldórsdottir.
As bracarenses ficaram no terceiro lugar da tabela, com sete pontos, enquanto o Vitória foi quarto, com três, e o Marítimo quinto, com um.
Quanto ao Grupo B, o Sporting, ao vencer em casa o Racing Power por 2-1, e o Torreense, ao receber e bater o Damaiense por 2-0, ultrapassaram o Rio Ave, que folgou na quinta ronda, e conquistaram um lugar nas meias-finais da Taça da Liga.
Matilde Nave (18 minutos) e Rita Fontemanha (30m) faturaram para as leoas, com Motunrayo Ezekiel a reduzir (70m), enquanto Matilde Costa (31m) e Maile Hayes (63m) apontaram os tentos que valeram o apuramento do Torreense.
O Sporting (10-4 em golos), o Torreense (5-2) e o Rio Ave (4-2) acabaram todos com oito pontos, mas as verde e brancas foram primeiras e o conjunto de Torres Vedras ficou em segundo pela diferença de golos, pois os três embates entre as três formações acabaram todos com igualdades a um golo. O Racing Power foi quarto no Grupo B, com três pontos, e o Damaiense quinto, a zero.
As meias-finais da Taça da Liga feminina jogam-se a 14 de fevereiro. A final está agendada para o dia 28 de março.