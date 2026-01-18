O FC Porto está pela primeira vez nas meias-finais da Taça de Portugal feminina de futebol. O apuramento inédito das portistas, que competem na II Divisão Nacional, foi garantido após um desempate dramático nos penáltis (6-5), frente ao Marítimo, da Liga, que se seguiu a um jogo que terminou empatado a uma bola.

A partida da Madeira abriu com o golo do Marítimo, apontado por Fatumata Sissé logo no minuto inicial. A vantagem das insulares perdurou até ao minuto 55, quando Lara Perruca repôs a igualdade para as portistas.

O 1-1 não se alterou nem no que restou jogar do tempo regulamentar, nem no prolongamento, sendo necessário recorrer às grandes penalidades para se encontrar o vencedor da eliminatória.

Nos penáltis, a guarda-redes do Marítimo, Nicole Panis, começou por defender os remates de Galochas e Cristina Ferreira e deixou a sua equipa em posição privilegiada para garantir o apuramento.

Só que Jenna Holtz e Jana Radosavljevic, esta com um remate à Panenka que foi devolvido pela barra, falharam as últimas duas tentativas das madeirenses, levando a decisão para uma espécie de “mata-mata”, no qual prevaleceu o FC Porto. Fatumata Sissé, que tinha inaugurado o marcador, desperdiçou o penálti decisivo.

As azuis e brancas avançam para a meia-final da Taça de Portugal, onde vão defrontar o Vitória, da Liga, que no sábado afastou o Rio Ave (3-0).

Na tarde deste domingo completam-se os quartos de final da Taça de Portugal feminina com os jogos Sp. Braga-Rio Ave (14h00) e Torreense-Benfica (16h00).