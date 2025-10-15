A equipa feminina do FC Porto vai defrontar o Oliveira do Douro fora de casa, na segunda eliminatória da Taça de Portugal. O sorteio realizou-se esta quarta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, e os jogos estão agendados para o fim de semana de 1 e 2 de novembro.

O conjunto de Vila Nova de Gaia compete atualmente na Série E da recém-criada Quarta Divisão feminina, onde também milita a equipa B portista.

Entre os outros encontros em destaque, o Futebol Benfica, vencedor da Taça em 2014/15 e 2015/16, vai receber o Merelinense. O Atlético Ouriense, campeão da edição de 2013/14, visita o Marco 09, enquanto o Boavista, vencedor em 2012/13, defronta fora a UDS Roriz.

Recorde-se que o Torreense é o atual detentor da competição depois de, na última época, ter vencido o Benfica, que era tetracampeão em título.

Os dois finalistas da edição passada e os restantes clubes da Liga feminina apenas entram em competição na terceira eliminatória, agendada para o fim de semana de 22 e 23 de novembro.