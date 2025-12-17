Ficaram conhecidos, esta quarta-feira, os confrontos dos «quartos» da Taça de Portugal feminina. O Torreense, campeão em título, mede forças com o Benfica, sendo este o jogo «grande» desta fase da competição, uma vez que se tratam dos finalistas da última edição.

As únicas equipas de escalões inferiores presentes são o Famalicão, que enfrenta o V. Guimarães, e o FC Porto, que ainda terá de esperar para conhecer os adversários. Ambas as equipas são as representantes da II Liga feminina. Os jogos decorrem entre os dias 17 de 18 de janeiro.

Ficou também conhecido o trajeto até a final.

Confira os jogos dos «quartos» e a caminhada para o título:

Jogo 1: Torreense - Benfica

Jogo 2: V. Guimarães - Famalicão

Jogo 3: Sp. Braga - Rio Ave

Jogo 4: Vencedor do jogo Marítimo - Valadares - FC Porto



6.ª eliminatória (meia-final a duas mãos - 4 de fevereiro e 18 março de 2026)

1.ª mão (4 de fevereiro de 2026)

Meia-final 1: Vencedor do jogo 2 vs. Vencedor do jogo 4

Meia-final 2: Vencedor do jogo 3 vs. Vencedor do jogo 1

2.ª mão (18 de março de 2026)

Meia-final 1: Vencedor do jogo 4 vs. Vencedor do jogo 2

Meia-final 2: Vencedor do jogo 1 vs. Vencedor do jogo 3

Final (16 ou 17 de maio)

Vencedor da meia-final 2 vs. Vencedor da meia-final 1