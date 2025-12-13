O FC Porto qualificou-se para os quartos de final de Taça de Portugal feminina de futebol graças a um triunfo, por 3-0, frente à JuveForce, equipa do concelho de Vagos, no distrito de Aveiro.

Num jogo entre duas equipas que competem na II Divisão Nacional, as norte-americanas Eliza Turner (35 e 90+6 minutos) e Lily Bryant (77 minutos) construíram o resultado, que coloca as azuis e brancas entre as oito finalistas na Prova Rainha.

Numa ronda em que o Sp. Braga venceu o Sporting (1-0), nota ainda para os triunfos de Vitória (3-1 ao Gil Vicente), Rio Ave (5-0 ao Feirense), Famalicão (2-1 ao Futebol Benfica após prolongamento) e do detentor do troféu, Torreense, que bateu a União de Leiria por 9-1.

No domingo (11h00), o Benfica visita o estádio do Damaiense, numa eliminatória marcada pelo adiamento do Marítimo-Valadares devido ao mau tempo na Madeira.

[Notícia atualizada às 17h49 com o resultado do jogo Famalicão-Futebol Benfica]