Futebol feminino: Sp. Braga-Sporting é jogo de cartaz nos «oitavos» da Taça
Benfica desloca-se ao reduto do Damaiense e o FC Porto mede forças com o JuveForce
Benfica desloca-se ao reduto do Damaiense e o FC Porto mede forças com o JuveForce
Já é conhecido o calendário para os oitavos de final da Taça de Portugal feminina e o grande destaque vai para o embate entre Sp. Braga e Sporting.
As duas equipas medem forças no jogo de «cartaz» desta quarta eliminatória da prova, agendada para 12 e 13 de dezembro. Além disso, o Benfica desloca-se até ao reduto do Damaiense, enquanto que o FC Porto vai receber a formação do JuveForce.
Recorde-se que o detentor do troféu é o Torreense, que venceu as águias por 2-1 na última final da Taça, e que vai medir forças com a U. Leiria, do terceiro escalão do futebol feminino português.
Confira o calendário completo dos «oitavos» da Taça:
Feirense-Rio Ave
Torreense-U. Leiria
FC Porto-JuveForce
Damaiense-Benfica
Marítimo-Valadares Gaia
Sp. Braga-Sporting
Futebol Benfica-Famalicão
Gil Vicente-V. Guimarães