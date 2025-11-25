Já é conhecido o calendário para os oitavos de final da Taça de Portugal feminina e o grande destaque vai para o embate entre Sp. Braga e Sporting.

As duas equipas medem forças no jogo de «cartaz» desta quarta eliminatória da prova, agendada para 12 e 13 de dezembro. Além disso, o Benfica desloca-se até ao reduto do Damaiense, enquanto que o FC Porto vai receber a formação do JuveForce.

Recorde-se que o detentor do troféu é o Torreense, que venceu as águias por 2-1 na última final da Taça, e que vai medir forças com a U. Leiria, do terceiro escalão do futebol feminino português.

Confira o calendário completo dos «oitavos» da Taça:

Feirense-Rio Ave

Torreense-U. Leiria

FC Porto-JuveForce

Damaiense-Benfica

Marítimo-Valadares Gaia

Sp. Braga-Sporting

Futebol Benfica-Famalicão

Gil Vicente-V. Guimarães