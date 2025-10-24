A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta sexta-feira os prémios financeiros para a edição 2025/26 da Taça de Portugal feminina, num total de 1,192 milhões de euros a distribuir pelos clubes participantes.

De acordo com o comunicado oficial, o montante global será repartido pelas seis eliminatórias e pela final da competição, com os valores a variarem entre 2.500 euros — para as equipas que disputem a pré-eliminatória — e 80 mil euros, atribuídos ao clube vencedor da prova.

Prémios por eliminatória

Pré-eliminatória: 2.500 € por clube

1.ª eliminatória: 4.000 € por clube

2.ª eliminatória: 5.000 € por clube

3.ª eliminatória: 6.000 € por clube

4.ª eliminatória: 8.000 € por clube

5.ª eliminatória: 12.000 € por clube

Meias-finais: 16.000 € por clube

Finalista vencido: 40.000 €

Vencedor da Taça: 80.000 €

As verbas incluem IVA à taxa legal em vigor, e os clubes isentos não são contabilizados.

De recordar, na temporada passada, o Torreense sagrou-se pela primeira vez vencedor do troféu, depois de bater o Benfica no jogo decisivo por 2-1.