Realizaram-se neste sábado os dois primeiros jogos das meias-finais da Taça de Portugal feminina. No Benfica Campus, no Seixal, a equipa feminina do Benfica empatou a duas bolas com o Valadares Gaia e o Torreense bateu o Sp. Braga por 3-0.

Começando pelo jogo das encarnadas, aos 22m o Valadares Gaia abriu o ativo. Na grande área, Santi colocou as nortenhas na frente. Aos 47m, as visitantes fizeram o 0-2, por Erica Meg.

Já na segunda parte, Christy Ucheibe atirou para o fundo da baliza aos 57 minutos e reduziu a desvantagem. Aos 67m, Andreia Norton protagonizou um grande golo, fazendo o 2-2 final.

Já o Torreense venceu o Sp. Braga, por 3-0. No Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, Maile Hayes abriu o ativo, aos 40 minutos, resultado que Bruna Ramos, aos 58, e Rafaela Rufino, aos 76, ampliaram, conferindo às 'azuis-grená' uma importante vantagem na eliminatória.

A segunda mão das meias-finais está agendada para 27 de abril, sendo que a final está marcada para 17 de maio.