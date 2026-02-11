O Sporting não iniciou da melhor forma a participação nos quartos de final da Taça Europa de futebol feminino. As leoas saíram derrotadas por 1-0 na primeira mão da eliminatória diante do Hammarby, da Suécia.

O golo que fez a diferença no encontro surgiu apenas no segundo tempo e para a formação visitante. Lennartsson cruzou rasteiro do lado direito para a zona onde Joramo (69m) estava isolada para rematar forte para o fundo das redes leoninas.

Com este resultado, o Sporting parte em desvantagem para a segunda mão da eliminatória que será disputada na casa do Hammarby na próxima quarta-feira, dia 18 de fevereiro.