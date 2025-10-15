A equipa feminina do Sporting empatou esta quarta-feira contra o Rosengard, a duas bolas, na segunda mão da segunda eliminatória da Taça Europa.

A equipa de Micael Sequeira esteve a vencer por duas ocasiões, mas acabou por se deixar empatar, também por duas vezes. Mesmo assim, o resultado foi suficiente para garantir a passagem aos oitavos de final da competição.

Em Malmö, na Suécia, a equipa feminina do Sporting entrou em campo com a eliminatória praticamente definida. Um triunfo por 3-0 na primeira mão, era uma almofada mais que confortável para as comandadas de Micael Sequeira.

O Rosengard entrou mais pressionante na partida, obrigadas a dar a volta ao resultado, mas foram as leoas que chegaram ao golo priemeiro.

À passagem da meia-hora, Daniela Arques descobriu com um grande passe Cláudia Neto que, com grande souplesse, picou a bola por cima da guarda-redes Andersson para abrir o marcador, e a dilatar a vantagem no resultado agregado.

A segunda parte começou com a resposta do Rosengard. Maja Johansson pegou na bola no meio-campo, conduziu até à entrada da área e rematou forte para um grande golo.

Ao minuto 57, o Sporting voltou a colocar-se na frente do marcador. Uma boa arrancada na ala esquerda de Maísa Correia terminou com um cruzamento rasteiro para Carolina Santiago, que finalizou para o 2-1.

A nova vantagem leonina durou muito pouco, pois cinco minutos depois a formação sueca igualou a partida e novamente com um grande golo. Canto batido do lado esquerdo, a bola sobrou para Sjöström e a jogadora de apenas 17 anos a rematar à meia-volta para o fundo das redes de Catarina Potra.

Até ao final, o Rosengard procurou o golo do triunfo em busca de reduzir distâncias no resultado agregado, mas o resultado final foi mesmo o empate, com 5-2 a favor das leoas na combinação dos resultados.

Assim, o Sporting segue em frente para os «oitavos» da Taça Europa e conhecer o próximo adversário esta sexta-feira.

