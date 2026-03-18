Benfica volta à final da Taça de Portugal feminina após golear Sp. Braga
Encarnadas viram eliminatória após susto inicial e aguardam adversário da outra meia-final
O Benfica garantiu esta quarta-feira a presença na final da Taça de Portugal feminina pelo terceiro ano consecutivo, ao vencer o Sp. Braga por 4-1, na segunda mão das meias-finais. Depois do triunfo por 1-0 na primeira mão, as águias confirmaram o apuramento com uma exibição convincente em casa.
A equipa minhota ainda assustou logo aos três minutos, com um grande golo de Malu Schmidt desde o meio-campo, que empatou a eliminatória.
No entanto, o Benfica reagiu e construiu a reviravolta com golos de Nycole Raysla (26m), Diana Silva (49m), Caroline-Sophie Moller (61m) e Catarina Amado (67m).
As lisboetas alcançam assim a quinta final da prova, depois de terem perdido a decisão da época passada frente ao Torreense. Na final, o Benfica vai defrontar o vencedor do duelo entre FC Porto e V. Guimarães.