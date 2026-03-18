Futebol feminino
Há 1h e 35min
FC Porto vence e garante Clássico na final da Taça de Portugal feminina
Golo solitário eliminou o V. Guimarães na segunda mão das «meias»
GP
O FC Porto apurou-se pela primeira vez para a final da Taça de Portugal feminina, ao vencer o V. Guimarães por 1-0 na segunda mão das meias-finais, depois do empate 2-2 no primeiro jogo.
O único golo da partida foi apontado pela norte-americana Lily Bryant, aos 60 minutos, garantindo o triunfo das «azuis e brancas» frente às vimaranenses.
O FC Porto, garantiu assim a primeira presença no jogo decisivo da prova rainha, apenas dois anos depois de criado o projeto do futebol feminino dos dragões.
Na final, marcada para 17 de maio, o FC Porto vai defrontar o Benfica, que goleou o Sp. Braga por 4-1, também esta quarta-feira.
