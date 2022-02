O Sp. Braga eliminou o Benfica da Taça de Portugal com uma goleada por 4-0.



As minhotas beneficiaram de autogolo de Ana Seiça para chegarem à vantagem. Pouco depois, Carolina Mendes aumentou a vantagem da equipa de João Marques. Na segunda parte, Andreia Norton bisou nos minutos finais (86m e 90+6m) e confirmou a presença do Sp. Braga nos quartos de final da prova.



No outro jogo deste sábado já concluído o Marítimo bateu o Vilaverdense por 3-0.