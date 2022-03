O Sporting está a um passo de chegar à final da Taça de Portugal de futebol feminino, depois de vencer o Sp. Braga por 3-0, em jogo da primeira mão das meias-finais da competição.

Na academia de Alcochete, a equipa leonina pôs-se em vantagem a um minuto do intervalo, com um golo de Diana Silva, e na segunda parte ampliou o resultado.

Chandra Davidson fez o 2-0 aos 70 minutos, e Bruna Lourenço deixou as leoas ainda mais confortáveis com o 3-0 final a um quarto de hora do apito final.

A segunda mão joga-se em Braga, a 24 de abril, e a formação bracarense sabe que terá de marcar no mínimo três golos para levar, pelo menos, o jogo a prolongamento.

De resto, o Sporting persegue a terceira presença na final da Prova Rainha – tem duas conquistas no palmarés, curiosamente frente ao Sp. Braga, atual detentor do troféu.

No outro jogo das meias-finais, o Famalicão também venceu por 3-0 na receção ao Amora