Futebol feminino: Sporting vence Rio Ave e soma terceira vitória seguida
Leoas decidiram o jogo na segunda parte e triunfaram por 3-1
O Sporting venceu este domingo o Rio Ave por 3-1, em Vila do Conde, em jogo da sétima jornada da Liga feminina.
A primeira metade teve poucas oportunidades claras, apesar da entrada aguerrida do Rio Ave e da tentativa do Sporting em assumir o controlo.
As leoas criaram as melhores situações, sobretudo por Ana Capeta, que obrigou a guarda-redes Cassie Coster a duas intervenções decisivas, e por Flor Bonsegundo, que tentou ameaçar de longe. Ainda assim, o nulo ao intervalo ajustava-se às incidências.
Tudo mudou após o descanso. Aos 47 minutos, Telma Encarnação aproveitou uma bola solta na área para inaugurar o marcador com um grande remate de primeira.
O Sporting voltou a marcar pouco depois, aos 58 minutos, numa transição rápida finalizada por Carolina Santiago, após assistência de Beatriz Fonseca, ampliando para 2-0.
Com o jogo controlado, a equipa leonina continuou a criar perigo e obrigou Cassie Coster a mais defesas. As entradas de Samara Lino e Brittany Raphino refrescaram o ataque e a avançada norte-americana marcou o 3-0 logo após entrar aos 79 minutos, concluindo um passe longo de Madison Haugen.
Já perto do final, o Rio Ave conseguiu reduzir por Carlota Cristo, fixando o resultado em 3-1.
Com este triunfo, as leoas mantêm assim o segundo lugar com 14 pontos, menos cinco que o líder Benfica antes de na próxima jornada se disputar o dérbi. O Rio Ave encontra-se no oitavo posto com seis.