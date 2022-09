Um dia após as denúncias de várias jogadoras do Rio Ave de assédio sexual por parte de Miguel Afonso, antigo treinador do clube e que estava atualmente em funções no Famalicão, novas denúncias surgiram.

Já nesta sexta-feira, a FPF anunciou a abertura de um processo disciplinar a Samuel Costa, diretor desportivo do Famalicão, pelas mesmas razões.

E os casos prometem continuar a surgir. Ana Lopes, conhecida no mundo do futebol por Tita, recorreu às redes sociais para declarar que também ela foi vítima de assédio sexual, prometendo denunciar o treinador que a assediou.

«Com esta publicação assumo publicamente que também eu já fui vítima de assédio sexual enquanto jogava futebol (não pelo Miguel, há outros…) e que até hoje não tomei as medidas necessárias por falta de provas, sob pena de ser julgada por difamação, mas ainda assim, agora mesmo farei uma denúncia».

A ex-capitã do Benfica e antiga internacional AA portuguesa, apelou ainda a que mais jogadoras tenham a coragem de denunciar situações que tenham vivido.