Tondela cria equipa sub-19 feminina de futebol
Anúncio assinala o Dia da Mulher
O Tondela anunciou, este domingo, a criação de uma equipa sub-19 feminina de futebol para a próxima época desportiva, sendo o primeiro plantel feminino do clube. O anúncio acontece, também, como forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher.
«É oficial. O Clube Desportivo de Tondela vai ter futebol feminino. Num anúncio feito em pleno Dia Internacional da Mulher, é com extremo orgulho que o nosso Clube oficializa a criação, a partir da próxima época 2026/27, de uma equipa de futebol feminino no escalão sub-19. Num passo dado que muito nos honra, o CD Tondela informa que todo o processo de organização e estruturação desta nova equipa já está em marcha e que em breve serão dadas a conhecer mais novidades sobre este processo», pode ler-se no comunicado do clube.
Fonte do Tondela adiantou à Lusa que o «plantel e a equipa técnica estão em bom andamento na sua construção» e, em princípio, «a entrada será diretamente para o Campeonato Nacional da II Divisão» da Federação Portuguesa de Futebol.