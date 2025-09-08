O Torreense anunciou esta segunda-feira que a sua equipa feminina de futebol, que no domingo conquistou a primeira Supertaça da história do clube ao vencer o Benfica, vai disputar os jogos em casa no Estádio Nacional, em Oeiras, durante a presente temporada.

A decisão deve-se ao estado do relvado do Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, que «não se encontra em condições para receber um elevado número de jogos profissionais».

Em comunicado, o clube justificou a mudança – que coloca a equipa a jogar a cerca de 60 quilómetros da sua habitual casa– como necessária para «criar as melhores condições para os atletas».

O Torreense, cuja equipa feminina compete na I Liga, não especificou prazos para a reabilitação do relvado do estádio principal.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«O Sport Clube União Torreense informa que, devido ao facto do relvado do Estádio Manuel Marques não se encontrar em condições para receber um elevado número de jogos profissionais na presente época, a equipa Sénior de Futebol Feminino irá realizar os seus encontros no Estádio Nacional, em Oeiras.

O Clube agradece a compreensão e o apoio de todos os sócios, adeptos e simpatizantes, reforçando o convite para continuarem a acompanhar e a apoiar as nossas Imparáveis em cada jogo.

De uma forma geral, reiteramos o compromisso do SCU Torreense em criar as melhores condições para os nossos atletas, acreditando que, independentemente do local, a força do nosso Clube e o talento da nossa equipa continuarão a brilhar em campo.

Estamos certos de que este desafio apenas reforçará a união e a determinação de todos os que vestem de azul-grená. O caminho faz-se em conjunto e unidos continuaremos a escrever a história do SCU Torreense.»