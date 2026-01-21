O Torreense oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Rute Costa.

Através das redes sociais, o emblema de Torres Vedras confirmou a chegada da guarda-redes de 31 anos, que recentemente rescindiu contrato com o Benfica, colocando um ponto final na ligação de três épocas e meia com as águias.

Com apenas um jogo esta temporada, Rute Costa deixou inclusive uma mensagem de despedida, assegurando que a «travessia no deserto» tinha chegado ao fim e que era altura de «voltar a ser feliz».

Ora, com passagens por Boavista, Clube de Albergaria, Sp. Braga, Famalicão e Benfica, este é mais um desafio para a internacional portuguesa no futebol nacional. Recorde-se que o Torreense ocupa o terceiro lugar da Liga e é o atual detentor da Taça de Portugal e da Supertaça, ambos conquistados frente ao Benfica.