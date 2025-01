O Benfica deslocou-se até ao reduto do Torreense e venceu por 3-0, na primeira mão das «meias» na Taça da Liga feminina.

Logo aos seis minutos, Andreia Norton deu vantagem às comandadas de Filipa Patão e pouco depois, a equipa de Torres Vedras ficou reduzida a dez, após o vermelho direto mostrado a Daniuska Rodriguez.

Ora, em superioridade numérica, o Benfica chegou ao segundo e novamente por intermédio da internacional portuguesa (38 minutos). Este resultado manteve-se até ao intervalo e na segunda parte, as águias fecharam as contas do jogo com o remate certeiro de Lara Martins.

Assim sendo, o Benfica parte em clara vantagem para o jogo da segunda mão, sendo que na outra meia-final, o Sporting goleou o Damaiense por 6-0.