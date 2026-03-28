Torreense bate Valadares Gaia e conquista Taça da Liga feminina
Equipa de Torres Vedras sucede ao Benfica como vencedora da competição
O Torreense conquistou neste sábado pela primeira vez no seu histórico a Taça da Liga feminina de futebol, ao vencer na final, disputada em Viseu, o Valadares Gaia por 1-0.
Um golo da neerlandesa Gerda Konst, já aos 87 minutos, foi o suficiente para a equipa de Torres Vedras arrecadar o seu primeiro troféu na competição, juntando-o à Taça de Portugal, conquistada pela primeira vez na época passada.
O Benfica, com cinco vitórias, continua a ser o clube mais titulado, sendo seguido por Sporting de Braga e Torreense, com uma conquista cada.
