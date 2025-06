Apesar da conquista inédita da Taça de Portugal feminina, o Torreense não está satisfeito com as condições dadas ao grupo de trabalho.

Num comunicado emitido nesta quarta-feira, a direção agradece a distinção dada pela Câmara Municipal de Torres Vedras, mas aponta falhas ao executivo.

«Como sabemos, o verdadeiro compromisso vê-se nos pequenos (grandes) gestos do dia a dia, na vontade de resolver, na capacidade de agir e no foco em evoluir. Mais do que um agradecimento público, o que verdadeiramente eleva o patamar de uma comunidade desportiva é o trabalho conjunto, contínuo e consequente», começaram por dizer.

«O Torreense continuará a investir, como sempre fez, com ambição, responsabilidade e respeito pela cidade. Mas não o pode fazer sozinho - nem à sua custa. As infraestruturas que ajudámos a melhorar, sob orientação da CM Torres Vedras, continuam a não ter condições mínimas para o nível competitivo que já atingimos. Aliás, recentemente foram mesmo chumbadas em vistoria da Liga», recordam.

«E quanto ao estádio, e respetivo relvado, neste momento, está entre os piores do nosso país, com péssimas condições para acolher o clube, atletas e os seus adeptos. Não pedimos favores nem medalhas - pedimos soluções», dizendo ainda que a equipa feminina treina em Peniche, fora do concelho.

O Torreense bateu o Benfica na final da Taça de Portugal feminina, no Jamor, após ter alcançado o quarto lugar no campeonato.