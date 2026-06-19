O Sporting oficializou a contratação de Ana Dias para a equipa de futebol feminina. A ponta-de-lança de 28 anos regressa assim a Portugal depois de ter deixado o Amora a meio da época 2020/21.

A 15 vezes internacional portuguesa representou, em solo luso, clubes como Vaguense, Cadima, A-dos-Francos, Condeixa e Amora. A meio da época 2020/21 rumou à Rússia para reforçar o Zenit, clube que representou durante três temporadas.

Seguiu-se os Portland Thorns (EUA), em 2024, clube pelo qual fez apenas dez jogos, somando um golo. Na época seguinte rumou ao México, onde marcou 11 golos em 39 jogos pelo Tigres.

Na última temporada, pelo Fomget Gençlik (Turquia), apontou cinco golos em 21 jogos. Regressa, então, a Portugal para reforçar o ataque do Sporting.