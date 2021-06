Mariana Cabral é a nova treinadora da equipa feminina de futebol do Sporting, confirmou esta quarta-feira o clube verde e branco, em comunicado.

A apresentação da treinadora de 33 anos, sucessora de Susana Cova nas leoas, foi feita esta quarta-feira no Estádio José Alvalade.

Na equipa técnica de Mariana Cabral vão estar os treinadores adjuntos Beatriz Teixeira e João Almeida Rosa, o treinador de guarda-redes Gonçalo Xavier, o preparador físico Nuno Ribeiro e o analista João Mateus. As seis caras novas da equipa técnica «assinaram os respetivos contratos ao lado de Tomaz Morais, diretor do futebol de formação do Sporting», refere o clube.

Mariana está no Sporting desde 2016, ano em que começou o projeto feminino de futebol. A técnica começou por orientar equipas da formação e passou depois a treinadora da equipa B, onde esteve até ao final da época 2020/2021, acumulando com o cargo de coordenadora técnica da formação.

De resto, a nova treinadora do Sporting tem também um passado recente ligado ao jornalismo.

«O futebol feminino está aqui para dar títulos ao Sporting, para lutar constantemente por títulos. Vamos, desde o primeiro dia, tentar ganhar com um futebol que envolva os sócios e adeptos e que traga mais gente aos estádios. Que consiga levar mais pessoas a ligarem a televisão para verem futebol feminino. Jogadoras mais novas, jogadoras mais experientes, jogadoras portuguesas e jogadoras que vêm de fora. Jogadoras muito ambiciosas e competitivas, é isso que queremos. Jogadoras que queiram estar no Sporting e que mostrem que merecem representar o Sporting», disse, em declarações aos canais do clube.

Note-se que o plantel dos verde e brancos está a atravessar uma profunda remodelação, tendo já sido confirmadas as saídas de cerca de uma dezena de atletas.