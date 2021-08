O Benfica empatou na tarde desta terça-feira a uma bola (1-1) com as holandesas do Twente, em jogo da primeira mão da eliminatória que decide a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.

Em Enschede, nos Países Baixos, Beatriz Cameirão, aos 18 minutos, deu vantagem à equipa portuguesa, que sofreu golo já perto do intervalo, ao minuto 41, por Kalma.

A segunda mão é a 9 de setembro, no Seixal, às 19 horas.