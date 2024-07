O U. Leiria anunciou, esta segunda-feira, a criação de uma equipa de futebol feminino.

Segundo informou Luís Carlos Caetano, presidente do clube, a criação da equipa procura a possibilidade do U. Leiria ser «uma referência no mundo do futebol e que seja para todos» e «espelha o compromisso de investir, desenvolver e engrandecer o clube e a cidade».

Relativamente ao plantel, o clube de Leiria apenas indicou Carolina Ferreira, internacional portuguesa, como capitã.

De referir que a equipa vai começar na terceira divisão nacional, com o plantel a iniciar trabalhos no final de agosto e o campeonato a começar em setembro.