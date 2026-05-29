Futebol Feminino
Há 1h e 43min
Feminino: Neide Simões apresentada como nova treinadora do Valadares Gaia
Antiga guarda-redes terá primeira experiência como treinadora principal
RM
Antiga guarda-redes terá primeira experiência como treinadora principal
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Neide Simões foi anunciada esta sexta-feira como nova treinadora da equipa feminina do Valadares Gaia.
A antiga guarda-redes internacional portuguesa alinhou pela formação de Gaia nas últimas temporadas da carreira, entre 2014 e 2019 e integra a equipa técnica do clube desde 2024, como treinadora-adjunta.
A ex-jogadora passa agora a ocupar o cargo de treinadora principal do Valadares Gaia, passando a ser a primeira mulher nessa posição na Liga Feminina, que só teve treinadores homens na época 2025/26.
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