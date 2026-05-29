Neide Simões foi anunciada esta sexta-feira como nova treinadora da equipa feminina do Valadares Gaia.

A antiga guarda-redes internacional portuguesa alinhou pela formação de Gaia nas últimas temporadas da carreira, entre 2014 e 2019 e integra a equipa técnica do clube desde 2024, como treinadora-adjunta.

A ex-jogadora passa agora a ocupar o cargo de treinadora principal do Valadares Gaia, passando a ser a primeira mulher nessa posição na Liga Feminina, que só teve treinadores homens na época 2025/26.