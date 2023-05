A Liga feminina de futebol vai ter videoárbitro (VAR) a partir da próxima época, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A medida foi aprovada pela direção do organismo e o sistema a utilizar será semelhante ao da Liga masculina e da II Liga: estará centralizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

«A arbitragem tem acompanhado o desenvolvimento do futebol feminino em Portugal e, por isso, entendemos que faria todo o sentido a sua principal competição contar com vídeoárbitro. É um grande passo para a competição, na procura de uma cada vez maior verdade desportiva», afirmou o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Fontelas Gomes.

Até agora, o VAR era utilizado na variante feminina apenas em alguns jogos, como nas finais da Taça de Portugal e Taça da Liga e Supertaça. Agora, a Liga feminina é a primeira na Europa a ter esta tecnologia em todos os jogos.

A nível mundial, só os Estados Unidos, desde março, têm o VAR no campeonato feminino de forma integral.