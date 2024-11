O Benfica assinou contrato profissional com o jovem médio António Ferreira, de 16 anos (nascido em 2008). Ferreira é juvenil de segundo e fez o seu percurso integralmente no clube, tendo iniciado a formação nas escolinhas do Benfica dos Olivais.

"A assinatura deste contrato é um motivo de grande orgulho, não só para mim, mas também para a minha família, os meus amigos e todos os que participaram deste longo processo. Tem um significado especial por ser pelo Benfica, que eu tanto amo e que tem feito parte da minha vida desde sempre", afirmou o médio-centro, em declarações à BTV.

Peça importante dos juvenis A, com nove jogos disputados, Ferreira já venceu o Campeonato Nacional de sub-15 em 2022/23 e o Campeonato Nacional de sub-17 em 2023/24. António Ferreira destaca a importância do clube na sua vida.

«O Benfica, para mim, é como uma segunda casa, o clube que eu amo, e a minha ligação ao Benfica é única, especial e é partilhada por toda a família. O meu maior sonho é conseguir dar ao Benfica muitas conquistas e alegrias», afirmou.