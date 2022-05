O Sporting goleou fora o FC Porto por 4-0, em jogo da 5.ª jornada da fase de apuramento do campeão do campeonato nacional de juvenis.

Afonso Moreira inaugurou o marcador aos 38 minutos e aos 44 um autogolo permitiu aos leões dobrarem a vantagem. Na segunda parte, João Muniz fez o 3-0 aos 67m e Leonardo Barroso fechou as contas ao minuto 85.

O Sporting é líder com 15 pontos e só com vitórias. O Sp. Braga (3-0 ao Rio Ave) e o Benfica (6-0 ao Belenenses) dividem o segundo posto com nove pontos. O Rio Ave e o FC Porto seguem com quatro pontos e o Belenenses está no sexto e último lugar com dois pontos somados.