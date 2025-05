O Benfica goleou o FC Porto em em Vila Nova de Gaia, esta quinta-feira, por 5-1, em jogo da 12.ª jornada da fase de apuramento de campeão de iniciados (sub-15).

Para além disso, vale a pena decorar este nome: Francisco Wang. Trata-se um jovem extremo de 15 anos, de origem chinesa mas nascido em Abrantes, e internacional sub-15 por Portugal.

Wang teve um momento de talento sublime, ao fazer o quinto golo do Benfica, numa jogada que apresenta a velocidade, a técnica e toda a capacidade, que está a dar que falar nas redes sociais.

Antes dele, já Martim Gomes (bis), Rúben Marques e Simão Lopes tinha marcado para os encarnados, enquanto António Pereira assinou o único tento dos portistas.

A seis jornadas do fim, o Benfica segue na liderança do campeonato, em igualdade com o Sporting (27 pontos), que venceu por 1-0 na receção ao Alverca.

O FC Porto está no terceiro lugar, com 23 pontos.